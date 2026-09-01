México, Guatemala y Honduras mantienen requisitos estrictos para el ingreso al país que todos los visitantes deben conocer si desean viajar a estos destinos y evitar inconvenientes con las aerolíneas y las autoridades migratorias.

En ese marco, conocer las exigencias de pasaporte de cada una de estas naciones resulta fundamental, pues esto permite verificar de manera previa que se cuente con una identificación internacional en condiciones para realizar el traslado y es además una oportunidad para renovarla en caso de que resulte necesario.

Requisitos de pasaporte de México: cómo debe ser la identificación internacional para viajar

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México, por su parte, especifica que todos los visitantes deben, según la legislación mexicana, presentar un pasaporte completamente vigente al momento de ingresar.

“Algunas líneas aéreas desean asegurarse de que los viajeros porten un pasaporte con al menos seis meses de validez , para garantizar sus servicios. Por lo anterior, se recomienda ampliamente verificar con la aerolínea seleccionada su política al respecto”, indica el organismo.

Contar con un pasaporte vigente es esencial para viajar internacionalmente. Shutterstock

Requisitos de pasaporte de Guatemala: cómo debe ser la identificación internacional para viajar

Los requisitos oficiales de ingreso a territorio guatemalteco indican que todos los visitantes necesitan de un pasaporte vigente y en buen estado para poder realizar este tipo de visitas.

Requisitos de pasaporte de Honduras: cómo debe ser la identificación internacional para viajar

En este caso, el Instituto Nacional de Migración explica que ciudadanos de Nicaragua, Guatemala y El Salvador pueden viajar con su documento de identidad.

No obstante, todo el resto de los viajeros deben tener un pasaporte que cuente como mínimo con seis meses de vigencia futura.

Otros requisitos de pasaporte que las autoridades exigen a todos los viajeros internacionales

Para habilitar los traslados de este estilo, las autoridades exigirán