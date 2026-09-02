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Recibir una herencia en Estados Unidos no significa tener la disponibilidad automática de los bienes. Antes de llevar a cabo cualquier tipo de distribución, existe una responsabilidad fiscal relevante que, si se demora, podría resultar en medidas de cobro severas.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) establece que, en caso de que el difunto haya tenido impuestos pendientes, esa obligación debe ser saldada con el patrimonio heredado antes de proceder a su distribución entre los herederos. Desestimar este procedimiento puede conllevar embargos sobre cuentas y bienes asociados a la sucesión.

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¿Qué bienes se heredan tras el fallecimiento de un familiar?

Cuando una persona pierde la vida, su patrimonio abarca:

  • Activos (cuentas, propiedades, vehículos)
  • Deudas, incluidas las obligaciones fiscales

Para heredar bienes sin inconvenientes, primero es necesario saldar las deudas previas.
Para heredar bienes sin inconvenientes, primero es necesario saldar las deudas previas.

Por disposición legal, las obligaciones de pago prevalecen sobre la asignación a los herederos.

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El Gobierno podrá embargar a todos los herederos que demoraron este procedimiento

En caso de que el administrador de la herencia o los familiares no regularicen la situación:

  • El IRS puede reclamar el pago pendiente
  • Puede iniciar acciones de cobro
  • Puede embargar activos del patrimonio

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