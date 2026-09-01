Una normativa de Massachusetts fija la prohibición de venta y uso de determinados calefactores en el estado. Esta disposición forma parte de la Commonwealth of Massachusetts y contempla sanciones económicas para quienes incumplan esta medida.

La norma alcanza a los denominados calefactores portátiles a combustible líquido sin ventilación, un tipo de aparato diseñado para calefaccionar el espacio donde se encuentra o sus alrededores.

Cuáles son los calefactores prohibidos

La sección 25B establece que ninguna persona puede usar, permitir que se utilice, vender u ofrecer para la venta un calefactor de combustible líquido sin ventilación.

Esta disposición incluye dentro de la definición de space heater diferentes aparatos como

Calefactores portátiles

Calefactores de salón

Calefactores de gabinete

Calefactores para habitaciones

Otros aparatos similares

Para que estén prohibidos, los equipos deben tener un control de combustible alimentado barométricamente y tener el tanque de suministro ubicado a menos de 42 pulgadas del centro del quemador para quedar comprendidos en la definición establecida por la norma.

No se permite ninguno de los calefactores anteriores. Fuente: Shutterstock Oleg Opryshko

Además, deben ser aparatos adaptados para el uso de queroseno, aceite para calefacción o fuel oil número uno.

Cuál es la multa por haber usado o vendido estos calefactores

De acuerdo con la normativa vigente, quienes violen las disposiciones usando o vendiendo este tipo de artefacto pueden enfrentar sanciones económicas de hasta 100 dólares.