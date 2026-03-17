La Corte Suprema de la Nación de México emitió un fallo histórico que cambia el trámite del pasaporte y flexibiliza las condiciones para la foto oficial, una decisión clave para mexicanos que viven en Estados Unidos y necesitan gestionar o renovar su documento sin inconvenientes. La medida permite el uso de prendas religiosas como el hiyab, siempre que no cubran el rostro. El cambio surge tras casos en los que se negó el trámite por el uso de velo islámico. El máximo tribunal consideró que estas decisiones fueron injustificadas y ordenó aplicar criterios más amplios, lo que impacta directamente en quienes realizan el trámite desde consulados en EE.UU. El fallo establece que ya no se podrá rechazar la emisión del pasaporte por el uso de prendas religiosas en la fotografía, siempre que el rostro sea completamente visible. La Corte determinó que la negativa anterior vulneraba derechos como la libertad religiosa y la no discriminación. Con ocho votos a favor, se ordenó a la Secretaría de Relaciones Exteriores aplicar el reglamento con un criterio más flexible. En concreto, se permite el uso de hiyab u otras prendas similares, siempre que no interfieran con la identificación facial del solicitante. Para quienes viven en Estados Unidos, el trámite se realiza en consulados y mantiene los requisitos habituales, aunque ahora con esta nueva interpretación más flexible en la fotografía. Es necesario contar con cita previa y presentar documentación que acredite identidad y nacionalidad. Además, si las autoridades no pueden validar los datos en sus sistemas, podrán exigir documentación adicional. Con este fallo, el proceso mantiene sus requisitos formales, pero elimina restricciones que antes generaban rechazos en casos específicos.