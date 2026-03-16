Una disposición vigente en Estados Unidos podría afectar directamente a familias mexicanas que tengan hijos en el país. La regla establece que los certificados de nacimiento deben registrarse utilizando únicamente letras del alfabeto inglés, lo que impide incluir caracteres propios del español como la Ñ o las tildes. Esta disposición forma parte del Alabama Administrative Code Rule 420-7-1-.04, una normativa administrativa que regula cómo deben registrarse los nombres de los recién nacidos en el estado. Debido a estas restricciones técnicas, muchos apellidos comunes en México no pueden inscribirse en su forma original en los registros oficiales. La normativa establece que los nombres en los certificados de nacimiento solo pueden contener letras del alfabeto inglés, además de guiones y apóstrofes. Esto significa que no se permiten caracteres especiales como la letra Ñ ni las vocales con tilde. En la práctica, esto implica que un bebé nacido en ese estado no podría ser registrado oficialmente como Hernández, González o Muñoz con su escritura original. En el documento legal aparecerían adaptaciones como Hernandez, Gonzalez o Munoz, eliminando los signos del español. Este detalle cobra relevancia para familias mexicanas porque muchos de los apellidos más extendidos del país contienen acentos ortográficos o la letra Ñ, elementos que forman parte de la identidad lingüística del idioma. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, los apellidos más frecuentes en México incluyen tildes o caracteres propios del español, por lo que en ciertos registros de Estados Unidos no pueden escribirse exactamente igual. Apellidos más comunes en México Apellidos mexicanos frecuentes con letra Ñ Debido a las restricciones del sistema de registro civil en algunos estados, estos apellidos deben adaptarse al alfabeto inglés en los documentos oficiales.