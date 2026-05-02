El pasaporte estadounidense es un documento fundamental para ciudadanos y extranjeros naturalizados que desean viajar internacionalmente, pues se encuentra dentro de la lista de obligatorios para realizar este tipo de planes. En ese marco, mantener actualizada su vigencia es clave para evitar inconvenientes con las aerolíneas al ingresar o salir del país, pues intentar viajar con un pasaporte vencido no sólo es ilegal en Estados Unidos, sino que puede generar graves problemas con las aerolíneas, resultando incluso en la prohibición del viaje hasta que se cumpla con los requisitos necesarios. El pasaporte estadounidense tiene una vigencia total de 10 años para adultos y de 5 años en menores de 16. Una vez que se exceda este plazo, el documento quedará vencido y perderá toda su validez para viajar. Además de inconvenientes con las autoridades federales, las aerolíneas sí o sí solicitarán un pasaporte válido para habilitar el vuelo, por lo que renovar a tiempo es clave para evitar cualquier contratiempo En la práctica, ninguna persona podrá ingresar ni salir del país sin inconvenientes con un pasaporte expirado, ya que su amparo internacional se encuentra caducado. Si bien Estados Unidos en general no puede denegar el ingreso al país a un ciudadano sólo porque el pasaporte esté vencido, intentar viajar en estas condiciones va en contra de la ley, por lo que podrían enfrentarse grandes demoras o procedimientos migratorios complejos. Por su parte, las diferentes aerolíneas sí tienen autoridad para prohibir el embarque al avión si el viajero no cuenta con un pasaporte completamente en regla. De acuerdo con el United States Code (Título 8, § 1185) -Control de viajes de ciudadanos y extranjeros, se establece como regla federal que En ese marco, en mayo 2026 están vencidos todos los pasaportes de adultos emitidos antes de mayo de 2016 y todos los de niños emitidos antes de mayo 2021. Otro dato fundamental que deben considerar quienes viajen al exterior es que, si bien Estados Unidos emite tanto la libreta como la tarjeta pasaporte, la única con validez para realizar vuelos internacionales es la libreta pasaporte, mientras que la tarjeta se utiliza como prueba de identidad y para ciertos viajes terrestres o marítimos a territorios limítrofes.