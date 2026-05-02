La Administración del Seguro Social (SSA) trabaja con un sistema de créditos que todos los beneficiarios deben acumular para recibir la jubilación sin problema alguno. Quienes no cumplan con el mínimo requerido no podrán activar su inscripción ni recibir los cheques de estímulo correspondientes. El programa federal del Gobierno de los Estados Unidos utiliza los créditos como un medidor de los aportes que realiza cada ciudadanos de sus impuestos. Para recibir la jubilación en Estados Unidos a través del Seguro Social, todos los ciudadanos deben cumplir con una cierta cantidad de aportes mediante impuestos y, de esta manera, acumular los créditos necesarios. El mínimo de créditos establecidos según lo estipulado por las autoridades del Seguro Social son 40 con todos los años de trabajo incluido. En el 2025cada crédito se otorga por ingresos de USD 1,810 y es posible obtener hasta 4 créditos al año. Por lo tanto, con ingresos de USD 7,240 anuales, se alcanza el máximo de créditos permitidos por año, completando los 40 créditos requeridos tras 10 años de trabajo. “Los créditos permanecerán en su registro del Seguro Social. Si vuelve a trabajar más tarde, se pueden agregar más créditos", explica el sitio web de la administración. Asimismo, el “exceso” de créditos puede ser una ventaja al momento de querer inscribirse a nuevos servicios dentro de SSA. Una situación que suele presentarse con frecuencia son las personas laboralmente activas que lograron la cantidad mínima de 40 créditos, pero aún no alcanzaron la edad jubilatoria. Estas personas podrán gozar de mayores beneficios, pero no sobre el dinero de la jubilación. Es decir, podrán adherirse a más de un servicio dentro de la administración y esto derivará en que reciban más dinero. Pero el monto de la jubilación ya se encuentra establecido para las 3 categorías. Una persona puede jubilarse a los 62 años, la edad más temprana (recibirá por siempre el monto más bajo), a los 67 años, la edad promedio y a los 70 años (recibirá por siempre el monto más alto por haber aportado más años). Si una persona no cumple con el requisito mínimo de los créditos, lamentablemente la Administración del Seguro Social (SSA) no podrá dar de alta la inscripción. Esto se debe a que el programa federal se sustenta con los aportes mensuales que realizan los ciudadanos laboralmente activo en la actualidad.