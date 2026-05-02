En 2025, las proyecciones científicas ubicaron la biomasa total en decenas de millones de toneladas, un indicador que eleva al fenómeno a la categoría de un evento ambiental, económico y social de relevancia regional. Desde hace más de una década, los satélites han estado registrando un fenómeno que modifica el color del océano Atlántico tropical: una amplia franja marrón que surge entre África occidental, el Caribe y el golfo de México. Este fenómeno no es consecuencia de contaminación industrial ni de un derrame de petróleo; se trata de sargazo, una macroalga flotante que, en cantidades excepcionales, forma una estructura oceánica denominada el Gran Cinturón de Sargazo del Atlántico. El sargazo (Sargassum) es un alga parda que flota naturalmente en la superficie marina y puede servir como refugio para peces, crustáceos y organismos jóvenes. En condiciones normales cumple una función ecológica positiva. El problema surge cuando deja de dispersarse y comienza a agregarse en masas gigantes, formando un corredor visible desde el espacio que atraviesa miles de kilómetros de océano. Esta banda ha reaparecido casi todos los años desde 2011, pero su tamaño y densidad han incrementado de manera sostenida. Los “científicos” coinciden en que no existe una única causa, sino una combinación de factores que se potencian: El Gran Cinturón de Sargazo actúa como un indicador de transformaciones significativas en la interacción entre el clima, el océano y las actividades humanas. La aparición repetida de este fenómeno anualmente indica que el Atlántico tropical se está convirtiendo de manera estructural en un entorno más propicio para este tipo de proliferaciones. No necesariamente implica un colapso inminente, sin embargo, revela desequilibrios crecientes en los ecosistemas naturales que, en épocas anteriores, se mantenían en un estado de equilibrio. Cuando estas algas llegan a la costa, el impacto se vuelve evidente: La remoción de sargazo resulta compleja: su peso es considerable, se encuentra mezclado con arena y puede incluir contaminantes, lo que complica tanto su reutilización como su disposición final. No existe una solución rápida, pero sí estrategias: 3. Reducción de presiones ambientales Disminuir la carga de nutrientes y enfrentar el cambio climático no elimina el sargazo, pero puede limitar la magnitud de futuras floraciones. 1. Monitoreo y anticipación El uso de satélites y modelos de deriva permite prever cuándo y dónde llegará el sargazo, ayudando a preparar respuestas antes de que toque tierra. 2. Gestión costera eficiente La remoción temprana reduce daños ecológicos, económicos y sanitarios, siempre que se haga con protocolos adecuados.