El pasaporte estadounidense es un documento esencial para ciudadanos y extranjeros naturalizados que tienen planeado viajar al exterior, pues las autoridades lo solicitan como parte de los obligatorios para este tipo de traslados. En ese sentido, es importante considerar que, si bien EE.UU. permite tramitar dos tipos de pasaporte distintos, sólo uno de ellos será aceptado para viajar en avión internacionalmente y gestionarlo es fundamental, pues de presentar el equivocado, no se podrá realizar el traslado. Estados Unidos ofrece dos tipos de pasaporte, la libreta y la tarjeta y, si bien ambos son formas de identificación válidas dentro del país, al momento de viajar al exterior tan sólo la libreta pasaporte podrá utilizarse. La tarjeta pasaporte tiene el tamaño de una tarjeta de crédito, no cuenta con páginas de visa y sólo tiene validez para entrar a Estados Unidos por tierra o mar desde Canadá, México y las Bermudas. En cambio, la libreta además de ser prueba de ciudadanía puede utilizarse para viajar internacionalmente por aire, mar o tierra. El pasaporte debe encontrarse en vigencia y, en general, lo aconsejable es que tenga al menos 6 meses de validez futura contando desde el momento en el que finalizaría el viaje, dado que algunas aerolíneas y países exigen este punto como requisito. Además, es fundamental presentar un documento en buen estado, pues aquellas identificaciones con rasgaduras o manchas en las páginas de datos no se considerarán aceptables. De estar en condiciones para gestionar la libreta pasaporte, será necesario que el solicitante cumpla con ciertos requisitos clave: Esta documentación debe entregarse a un centro especializado o en cualquiera de las ferias especiales de tramitación