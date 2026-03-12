El pasaporte americano es un documento esencial para todos los estadounidenses que deseen realizar visitas al exterior, pues en general las autoridades lo solicitarán como parte de los documentos obligatorios para habilitar este tipo de traslados. En ese sentido, la renovación online es uno de los métodos más populares para preservar su vigencia por la comodidad que representa, sin embargo, el Departamento de Estado especifica que esta opción no está disponible para todos: aunque se cuente con los documentos necesario, se exige además el cumplimiento del requisito de edad. De acuerdo con lo señalado por las autoridades, para poder realizar este trámite por internet es requisito excluyente que el portador del documento tenga 25 años o más. Caso contrario, la renovación deberá realizarse por correo o, si corresponde, en persona. Además, deben cumplirse las siguientes condiciones Las autoridades instan a quienes deban actualizar su pasaporte y elijan una modalidad online a verificar que el sitio web donde realizar el trámite sea legitimo. “El único sitio oficial y autorizado para renovar su pasaporte estadounidense en línea es opr.travel.state.gov”, se afirma. Comprobar este dato antes de iniciar la gestión es esencial para evitar estafas que involucran pagos de tarifas adicionales por un documento que no podrá obtenerse o que no contará con los requisitos legales para ser utilizado. “Estos sitios y empresas cobran tarifas adicionales y ponen en riesgo su información personal. Incluso si una empresa tiene ‘Gov en su nombre, no está autorizada para aceptar ni procesar solicitudes de renovación en línea”, se especifica.