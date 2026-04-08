Una disposición estatal en Arkansas modificó un aspecto clave de la ley de alquileres en Estados Unidos y cambió parte de las obligaciones que históricamente recaían sobre los inquilinos. A partir de una reforma que entró en vigor en 2021, los propietarios quedaron obligados a entregar y mantener las viviendas con ciertos estándares mínimos de habitabilidad. La normativa vigente impacta directamente en los contratos de alquiler, las condiciones básicas de la propiedad y los reclamos que pueden hacer los inquilinos si la vivienda no cumple con lo exigido. El cambio llegó con la Ley 1052 de 2021, que incorporó al Código de Arkansas la sección 18-17-502 bajo el concepto de estándares residenciales implícitos de calidad. La norma se aplica a todos los contratos firmados o renovados después del 1 de noviembre de 2021. Desde entonces, los propietarios deben garantizar que la propiedad tenga condiciones básicas al momento de ser entregada y durante la vigencia del alquiler. Esto no significa que deban amoblar toda la vivienda, pero sí que no pueden alquilar un inmueble sin los elementos esenciales que permitan habitarlo de forma segura y funcional. La nueva cláusula establece que toda vivienda en alquiler debe contar con ciertos mínimos obligatorios. Entre los principales requisitos aparecen Esto significa que, si el propietario ofrece una vivienda con determinados servicios, instalaciones o electrodomésticos esenciales incorporados al inmueble, no puede desentenderse si esos elementos impiden que la propiedad sea habitable. Si la propiedad no reúne esos estándares, el inquilino puede enviar una notificación por escrito al propietario para reclamar la falta de cumplimiento. Si el alquiler está al día y el problema no se resuelve dentro de los 30 días, la ley permite terminar el contrato sin penalidad y reclamar la devolución del depósito de seguridad recuperable. Aun así, la norma también pone límites claros. En Arkansas, el inquilino no puede dejar de pagar la renta ni descontar dinero del alquiler por su cuenta debido a estos problemas.