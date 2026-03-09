El organismo encargado de la recaudación de impuestos en Estados Unidos lanzó una advertencia clara para los contribuyentes: ignorar las notificaciones oficiales sobre deudas tributarias puede terminar en el embargo de dinero o propiedades. De acuerdo con información publicada por el propio Internal Revenue Service (IRS), cuando una persona no responde a los avisos relacionados con impuestos impagos, el gobierno tiene la autoridad legal para iniciar un proceso de cobro forzoso conocido como “levy”. Este mecanismo permite al Estado recuperar el dinero adeudado tomando directamente fondos, ingresos o bienes del contribuyente, una medida que se aplica solo después de varios intentos previos de comunicación. El Servicio de Impuestos Internos explica que el proceso de cobro sigue una serie de pasos antes de llegar a medidas más severas. Todo comienza cuando la agencia detecta una deuda y envía una notificación oficial solicitando el pago o una respuesta del contribuyente. Si la persona ignora el aviso, no paga ni se comunica con la agencia para resolver la situación, el caso puede avanzar hacia acciones más estrictas. En términos generales, el procedimiento suele incluir: Las autoridades fiscales recomiendan actuar rápidamente al recibir una carta del organismo, incluso cuando el contribuyente considere que el monto reclamado es incorrecto. En muchos casos todavía es posible negociar un plan de pagos o disputar la deuda antes de que el proceso avance. El llamado IRS levy es una herramienta legal que permite al gobierno confiscar activos para cubrir impuestos federales pendientes. Según explica el propio organismo, se trata de una medida utilizada cuando todas las instancias de contacto previas no obtuvieron respuesta. Entre los bienes que pueden verse afectados se encuentran: Incluso el dinero que esté en manos de terceros, como bancos o empleadores, puede ser retenido y enviado directamente al gobierno para cubrir la deuda.