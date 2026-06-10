La cotización del quetzal guatemalteco cerró a USD 7.616 este miércoles, 10 de junio de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una fluctuación del 2.31%.

En la última semana, la cotización del Quetzal guatemalteco aumentó 2.27% y en el último año registró una variación de 1.65%, sugiriendo un avance reciente más marcado dentro de una tendencia anual moderada.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana ha sido del 24.75%, lo que indica un comportamiento inestable y con muchas variaciones, dado que este valor es mayor que la volatilidad anual del 20.21%.

Hoy, la cotización del Quetzal guatemalteco muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es mayor que cero. Esto indica que, en comparación con los días pasados, la moneda ha incrementado su valor en el mercado, lo que puede reflejar una mayor confianza en la economía local.

Sin embargo, es importante observar que esta tendencia positiva puede ser temporal y dependerá de factores económicos externos e internos. Analizar esta tendencia es crucial para anticipar futuros movimientos y tomar decisiones financieras informadas.

Conoce cómo cerró la cotización de este miércoles, 10 de junio de 2026.

¿Cómo trasladar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los individuos que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.