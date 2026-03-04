En medio de un escenario de inflación persistente, subas en servicios y presión sobre los presupuestos familiares, el IRS confirmó el envío de una nueva serie de reembolsos en 2026. Estos depósitos se convierten en uno de los ingresos más esperados del año para millones de personas en Estados Unidos. Aunque muchos lo confunden con un nuevo estímulo federal, se trata de reembolsos correspondientes al año fiscal 2025, generados por retenciones en exceso y por la aplicación de créditos tributarios reembolsables. El monto de hasta 2.000 dólares está principalmente vinculado al Crédito Tributario por Hijos (CTC), un beneficio clave para familias con menores de 17 años que cuenten con número de Seguro Social válido. En paralelo, el Crédito por Ingreso del Trabajo (EITC) puede elevar significativamente el monto del reembolso. Dependiendo del nivel de ingresos y la composición del hogar, este crédito puede los 7.340 dólares. El punto central es que no existe un pago automático universal. El dinero corresponde exclusivamente a quienes: En muchos casos, la combinación de ambos créditos es lo que impulsa los depósitos más altos. La temporada de impuestos 2026 comenzó oficialmente a fines de enero y los primeros reembolsos comenzaron a liberarse en febrero. De acuerdo con el cronograma estimado: El depósito directo sigue siendo el método más rápido y seguro. Más del 90% de los reembolsos electrónicos se procesan en menos de 21 días, siempre que no existan errores ni revisiones adicionales. Para consultar el estado del pago, el organismo recomienda utilizar la herramienta oficial “Where’s My Refund?” o la aplicación móvil IRS2Go. Para acelerar el reembolso del IRS en 2026, los especialistas recomiendan: