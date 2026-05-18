En Estados Unidos, el Departamento de Estado ordenó a varios gerentes de empleados estatales que modifiquen las evaluaciones laborales que ya se habían presentado de manera formal. El gobierno federal está impulsando un proceso de recalibración interna para reducir la cantidad de empleados con puntajes altos de desempeño por una supuesta inflación de buenas calificaciones. Varios funcionarios y supervisores ya se vieron obligados a bajar calificaciones ya aprobadas y en algunos casos rehacer informes completos. La medida impulsada por Estados Unidos afecta principalmente a trabajadores cuyos puntajes fueron demasiado altos teniendo en cuenta los nuevos criterios internos que impulsa el gobierno. Según medios especializados, como el Federal News Network, algunos superiores tuvieron que modificar varias veces los mismos informes hasta adaptarlos a las nuevas exigencias federales. El nuevo sistema de recalibración exige limitar la cantidad de empleados que reciben calificaciones altas de desempeño. De acuerdo con estas nuevas condiciones, los trabajadores cuyos informes fueron demasiado positivos deberán volver a presentar las evaluaciones con las modificaciones obligatorias. La revisión también está vinculada a una reforma más amplia que impulsa la Office of Personnel Management (OPM). Con ello, se busca endurecer los criterios de evaluación dentro del gobierno federal para evitar una supuesta inflación de calificaciones altas entre los empleados públicos. Las evaluaciones laborales dentro del sistema federal tienen un impacto directo sobre varios aspectos en la carrera profesional de un empleado. Por ello, un informe con puntajes más bajos puede afectar a futuras promociones, bonos por desempeño e incluso estabilidad laboral. En este sentido, distintos sectores expresaron su preocupación sobre esta nueva medida y sus efectos en el desempeño laboral: algunos empleados consideran que la recalibración podría perjudicar a trabajadores con buen desempeño y presionar a los gerentes a bajar las calificaciones. Por el momento, no se informó sobre ninguna sanción por no volver a presentar estos documentos.