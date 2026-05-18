En la apertura de mercados de este lunes, 18 de mayo de 2026 en Estados Unidos, del Peso dominicano mantiene una cotización de 59.43 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del -0.08%. En la última semana, la cotización del Peso dominicano subió 1.86%, mientras que en el último año cayó 2.17%, lo que sugiere una mejora reciente tras un desempeño anual negativo. BMV y México CO2 buscan escalar mercado que aún domina demanda extranjera La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana fue de 10.33%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual de 11.04%. La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, ya que el dato de 1 indica que la moneda ha aumentado su valor en comparación con días anteriores. Esto refleja una mejora en la confianza económica y un posible fortalecimiento frente a otras divisas. Sin embargo, es importante estar atentos a las fluctuaciones, ya que cualquier cambio significativo en el mercado podría influir en esta tendencia. En general, esta alza sugiere un panorama favorable, pero siempre hay que considerar factores externos que podrían afectar la estabilidad del peso. BMV y México CO2 buscan escalar mercado que aún domina demanda extranjera Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos. Los ciudadanos que necesiten convertir Peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. El Gobierno lanzó monedas especiales por el Mundial 2026 y ya es posible coleccionarlas en todo el país: están acuñadas de oro y plata