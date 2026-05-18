El Gobierno federal de Estados Unidos avanza con nuevas restricciones para las personas que no puedan acreditar un estatus migratorio legal al momento de tramitar determinadas licencias de conducir comerciales. La medida impacta sobre camioneros, choferes de autobuses y otros conductores de vehículos pesados. La normativa impulsada durante la administración del presidente Donald Trump obliga a los estados a verificar el estatus migratorio antes de emitir o renovar estos permisos especiales. Algunos estados ya comenzaron a cancelar licencias y a bloquear nuevas solicitudes. La Administración Federal de Seguridad de Autotransportes (FMCSA) y el Departamento de Transporte emitieron una directiva el 13 de febrero para endurecer los controles migratorios vinculados a las licencias comerciales. La disposición establece que los estados solo podrán entregar estos permisos a personas con un estatus migratorio verificable relacionado con empleo legal en Estados Unidos. La regulación apunta especialmente a las llamadas licencias comerciales para no domiciliados, conocidas como non-domiciled CDL. Estos permisos eran utilizados por residentes temporales no ciudadanos. La respuesta de los estados comenzó a variar según cada jurisdicción. Oregon adoptó una de las posiciones más estrictas y suspendió la emisión y renovación de licencias comerciales para residentes temporales no ciudadanos. Indiana avanzó todavía más y canceló alrededor de 1.800 licencias comerciales que ya habían sido emitidas previamente a personas no ciudadanas. California, en cambio, enfrenta una demanda judicial que por ahora frena la revocación masiva de permisos existentes. En ese estado existen cerca de 20.000 licencias comerciales vinculadas a residentes con estatus migratorio temporal. Las restricciones podrían afectar a distintos grupos de conductores con permisos migratorios temporales. La política también forma parte de un endurecimiento migratorio más amplio impulsado por Trump, quien pidió avanzar con legislación que prohíba a los estados emitir licencias comerciales a inmigrantes en situación irregular. El debate judicial continuará en las próximas semanas y el caso de California podría convertirse en un antecedente clave para otros estados del país.