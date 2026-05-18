La cotizacióndel Peso colombiano este lunes 18 de mayo en Estados Unidos es de 3,797.28 USD. Dicho importe presenta una variación del -0% en comparación con la jornada anterior. En la última semana, la cotización del peso colombiano avanzó 0.29%, mientras que en el último año retrocedió 4.02%, señalando un repunte reciente pese a una caída anual. BMV y México CO2 buscan escalar mercado que aún domina demanda extranjera En la última semana, la volatilidad del Peso colombiano fue de 4.05%, lo que es considerablemente menor que la volatilidad anual de 12.85%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del peso colombiano en el día de hoy muestra una tendencia creciente, considerando que el dato de 1 se encuentra en 1. Esto indica que el valor de la moneda ha experimentado una mejora en comparación con los días anteriores. En los días pasados, la cotización había fluctuado, pero la reciente subida sugiere un impulso positivo en el mercado. Esta tendencia al alza podría estar influenciada por factores económicos favorables o decisiones políticas que generan confianza en la moneda. BMV y México CO2 buscan escalar mercado que aún domina demanda extranjera Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más adecuado. Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram. Los ciudadanos que necesiten convertir Peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. El Gobierno lanzó monedas especiales por el Mundial 2026 y ya es posible coleccionarlas en todo el país: están acuñadas de oro y plata