En la sesión de apertura de este lunes, 18 de mayo de 2026,de la Libra esterlina cotiza a 0.75 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de -0.13% en relación con el día anterior. En el mercado de la Libra esterlina, la cotización subió un 1,45% en la última semana y un 0,70% en el último año, señalando una tendencia alcista moderada. BMV y México CO2 buscan escalar mercado que aún domina demanda extranjera La volatilidad económica de la última semana de Libra esterlina ha sido del 5.92%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año comparado con la volatilidad anual del 6.36%. Hoy, la cotización de la Libra esterlina ha mostrado una tendencia positiva tras dos días consecutivos de aumentos en su valor. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda, lo que podría ser un indicativo de confianza en el mercado. Comparando con los días anteriores, la reciente alza de la Libra refleja una recuperación frente a las fluctuaciones previas, sugiriendo que factores económicos podrían estar influyendo favorablemente. Esta tendencia positiva sugiere un posible cambio en la percepción del mercado respecto a la estabilidad económica del Reino Unido. BMV y México CO2 buscan escalar mercado que aún domina demanda extranjera Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos. Para convertir Libra esterlina a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. El Gobierno lanzó monedas especiales por el Mundial 2026 y ya es posible coleccionarlas en todo el país: están acuñadas de oro y plata