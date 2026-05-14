El gobernador de California, Gavin Newsom, firmó la Ley de Escuelas Libres de Teléfonos (AB 3216), que prohíbe el uso de celulares en todas las escuelas públicas del estado. La norma obliga a distritos escolares, escuelas charter y condados a adoptar políticas de restricción antes del 1 de julio de 2026. La legislación fue impulsada de forma bipartidista y cuenta con el respaldo del Superintendente de Instrucción Pública de California. Su objetivo es proteger la salud mental y el rendimiento académico de los estudiantes, en respuesta a evidencia científica que vincula el uso excesivo del celular con ansiedad y depresión entre jóvenes. La nueva ley convierte en obligación legal lo que hasta ahora era una recomendación: todos los distritos de California deben implementar políticas formales que limiten o eliminen el uso de smartphones durante el horario escolar. La fecha límite es el 1 de julio de 2026. Los distritos que no cumplan estarán en infracción con la normativa estatal. Los datos que impulsaron la ley son concretos: el 72% de los maestros de secundaria y el 33% de los de escuela media identifican la distracción por celular como un problema grave, según Pew Research Center. Common Sense Media encontró que el 97% de los estudiantes usa el teléfono durante la jornada escolar, un promedio de 43 minutos diarios. A eso se suma la advertencia del Cirujano General de Estados Unidos sobre los riesgos del uso de redes sociales en menores. Cada distrito debe desarrollar su política con participación de estudiantes, padres y educadores, adaptándola a las necesidades de su comunidad. El Superintendente de Instrucción Pública confirmó que supervisará la implementación en todo el estado.