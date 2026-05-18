La cotizacióndel Quetzal guatemalteco este lunes 18 de mayo en Estados Unidos es de 7.62 USD. Dicho precio presenta una variación del 0% en comparación con la jornada anterior. En la última semana, el Quetzal guatemalteco registró un cambio del 2.18% y en el último año acumuló una variación del 1.62%, reflejando una evolución positiva reciente. BMV y México CO2 buscan escalar mercado que aún domina demanda extranjera La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana, con un 12.99%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 19.74%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año. La cotización del Quetzal guatemalteco muestra una tendencia positiva en los últimos días, dado que el dato de 0 ha sido positivo en los últimos dos días consecutivos. Esto sugiere que la moneda ha estado ganando valor frente a otras divisas. Este aumento en la cotización podría ser el resultado de factores económicos favorables en el país, lo que da confianza a los inversores y favorece un entorno de estabilidad. La tendencia positiva podría indicar un crecimiento económico sustentable si se mantiene en el tiempo. BMV y México CO2 buscan escalar mercado que aún domina demanda extranjera Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos. Para cambiar Quetzal guatemalteco a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union. El Gobierno lanzó monedas especiales por el Mundial 2026 y ya es posible coleccionarlas en todo el país: están acuñadas de oro y plata para finalizar, compara tipos de cambio y comisiones entre bancos y cajeros, evita casas de cambio en aeropuertos, usa tarjetas sin comisión por transacciones en el extranjero, rechaza la conversión dinámica y lleva algo de efectivo para gastos menores.