En la sesión de apertura de este lunes, 18 de mayo de 2026,del Peso mexicano cotiza a 17.32 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de -0.04% en relación con el día anterior. En el mercado de Peso mexicano, la cotización subió 0.58% en la última semana, pero en el último año registró una variación de -8.87%. BMV y México CO2 buscan escalar mercado que aún domina demanda extranjera La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana, con un 4.81%, es significativamente menor en comparación con la volatilidad anual del 7.60%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Hoy, la cotización del Peso mexicano muestra una tendencia positiva, ya que en los últimos dos días consecutivos ha experimentado un incremento. Este crecimiento sugiere un fortalecimiento en el valor de la moneda en relación con otras divisas. En comparación con los días anteriores, el Peso mexicano ha mostrado un comportamiento estable en su cotización, lo que indica una recuperación gradual. Este movimiento puede ser interpretado como una respuesta favorable a factores económicos recientes. La tendencia positiva en la cotización del Peso podría reflejar confianza en la economía nacional y un posible aumento en la inversión extranjera. BMV y México CO2 buscan escalar mercado que aún domina demanda extranjera Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más conveniente. Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram. Para cambiar Peso mexicano a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union. El Gobierno lanzó monedas especiales por el Mundial 2026 y ya es posible coleccionarlas en todo el país: están acuñadas de oro y plata