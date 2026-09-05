Rociar vodka sobre la ropa antes de guardarla neutraliza el mal olor en prendas que no se pueden lavar. El alcohol arrastra los compuestos que produce la transpiración y se evapora sin dejar aroma, color ni residuo sobre la tela.

El método proviene del vestuario teatral. La American Association of Community Theatre lo describe como una alternativa al desodorante de telas comercial en piezas bordadas, vintage o de tintorería, y el Denver Center for the Performing Arts lo incluye entre sus recomendaciones de mantenimiento.

¿Para qué sirve rociar vodka sobre la ropa antes de guardarla?

Sirve para eliminar el olor corporal acumulado sin mojar ni lavar la prenda. Es un desodorizante, no un producto de limpieza: no quita manchas ni reemplaza al lavado cuando la tela está sucia.

La clave está en la evaporación. El alcohol se adhiere a los residuos malolientes de la transpiración y los retira al secarse, algo distinto de desinfectar: un vodka de 40 grados no destruye las bacterias del tejido .

En qué prendas rinde más

Abrigos, sacos y blazers con etiqueta de lavado en seco

Lana, seda y otras telas delicadas

Ropa vintage, bordada o con apliques

Trajes, vestidos de fiesta y prendas de uso ocasional

Camperas y calzado deportivo con olor persistente

Sirve para eliminar el olor corporal acumulado sin mojar ni lavar la prenda. ChatGPT

¿Por qué recomiendan rociar vodka sobre la ropa y cómo hacerlo?

Porque permite guardar la ropa limpia de olor y estirar los usos entre lavados, con un gasto mínimo. Evita el clásico olor a encierro del placard y reduce las visitas a la tintorería, que desgastan las fibras.

La aplicación exige vodka sin sabor y sin color, una botella con rociador fino y paciencia para el secado. Antes de usarlo conviene tener presentes algunas precauciones :

Precauciones antes de aplicarlo