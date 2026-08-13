El Ministerio de Educación tomó la decisión de adelantar la finalización de las clases y permitirá que los alumnos comiencen sus vacaciones de fin de año antes de lo habitual.

El cambio responde a una medida preventiva excepcional y alcanza a una región específica. La modificación del calendario busca anticiparse a un escenario que podría complicar el normal funcionamiento de las instituciones educativas durante los últimos meses del año.

¿El calendario escolar termina antes en 2026?

Sí, pero solamente en Piura, Perú. El año escolar 2026 finalizará el 27 de noviembre en toda la región, en lugar del 18 de diciembre, fecha establecida inicialmente para el cierre del periodo académico. El adelanto representa casi tres semanas respecto del cronograma original.

La decisión fue adoptada por el Ministerio de Educación (Minedu) en coordinación con la Dirección Regional de Educación de Piura y las 12 UGEL de la región, después de evaluar los posibles escenarios climáticos para los últimos meses del año.

De acuerdo con las autoridades, el objetivo principal es evitar que el periodo de mayor exposición a eventos climáticos extremos coincida con la permanencia habitual de los estudiantes en las instituciones educativas.

¿Los alumnos tendrán más vacaciones?

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Al terminar las actividades lectivas el 27 de noviembre, los estudiantes de Piura comenzarán antes el receso correspondiente al cierre del año escolar.

Las autoridades aclararon que esto no significa que se hayan eliminado días de clases. Los días que originalmente estaban previstos para diciembre serán redistribuidos durante el año para garantizar el cumplimiento de las metas académicas establecidas.

Por lo tanto, el beneficio para los alumnos será principalmente contar con un receso de fin de año más extenso, mientras que el sistema educativo mantendrá la cantidad mínima de jornadas lectivas exigidas.

¿Se reducirá el número de días de clases?

No. La modificación fue diseñada precisamente para evitar un recorte de la actividad académica.

La normativa educativa establece como mínimo 160 días lectivos y 30 días de gestión durante el año escolar.

Para alcanzar ese objetivo, las autoridades reorganizaron determinadas semanas de gestión y establecieron jornadas adicionales en algunas fechas que originalmente eran feriados.

Entre las fechas contempladas para la reorganización figuran el 6 de agosto, 24 de septiembre y 8 de octubre, mientras que también se utilizarán semanas de gestión para completar la programación correspondiente.

A qué colegios alcanza la medida

La modificación también contempla a las instituciones educativas privadas de Piura, aunque existen algunas diferencias en la aplicación.

Los colegios particulares podrán evaluar su situación de acuerdo con las condiciones de seguridad de sus instalaciones y las posibilidades de desplazamiento de estudiantes y docentes.