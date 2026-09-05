Quienes en junio tengan la intención de viajar dentro de Estados Unidos deberán presentar una identificación que cumpla con los estándares de seguridad Real ID, lo cual es esencial para facilitar su acceso a la aeronave, como el pasaporte estadounidense o una licencia de conducir válida.

En este contexto, la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) aclara que existe un grupo de individuos que, por su año de nacimiento, estará exento de cumplir con esta normativa.

Quienes están exentos de pasaporte y documentos para volar en Estados Unidos en junio de 2026.

Los menores de 18 años no están obligados a presentar ningún tipo de identificación al momento de abordar vuelos nacionales. Por ende, aquellos nacidos en los años que se detallan a continuación no deben cumplir con tal requerimiento.

2009 (17 años en 2026)

(17 años en 2026) 2010 (16 años)

(16 años) 2011 (15 años)

(15 años) 2012 (14 años)

(14 años) 2013 (13 años)

(13 años) 2014 (12 años)

(12 años) 2015 (11 años)

(11 años) 2016 (10 años)

(10 años) 2017 (9 años)

(9 años) 2018 (8 años)

(8 años) 2019 (7 años)

(7 años) 2020 (6 años)

(6 años) 2021 (5 años)

(5 años) 2022 (4 años)

(4 años) 2023 (3 años)

(3 años) 2024 (2 años)

(2 años) 2025 (1 año)

(1 año) 2026 (meses)

La TSA aclara que existe un grupo de individuos que, por su año de nacimiento, estará exento de cumplir con esta normativa. Fuente: Shutterstock.

Situaciones extraordinarias

“Las autoridades han indicado que la TSA no requiere que los menores de 18 años exhiban identificación al momento de viajar dentro de los Estados Unidos. No obstante,

los menores que viajan sin compañía, quienes sean elegibles para TSA PreCheck, deben presentar una identificación válida para poder acceder a un control acelerado .”

Documentación esencial para satisfacer este requisito de la TSA y viajar sin contratiempos

Conforme a la lista oficial publicada, la cual está sujeta a cambios, los documentos de identificación aceptables para personas mayores de 18 años, con hasta dos años de vencimiento, en todos los aeropuertos del país, son los siguientes:

Licencia de Conducir Mejorada emitida por el Estado

Pasaporte de EE.UU.

Tarjeta de pasaporte de EE.UU.

Tarjeta de viajero de confianza del DHS

Identificación del Departamento de Defensa de EE.UU., incluyendo las emitidas a dependientes

Tarjeta de residente permanente

Tarjeta de cruce fronterizo

Identificación con foto aceptable emitida por una nación tribal/tribu nativa reconocida por el gobierno federal

Tarjeta PIV HSPD-12

Pasaporte emitido por un gobierno extranjero

Licencia de conducir provincial canadiense o tarjeta de Asuntos Nativos y del Norte de Canadá

Credencial de identificación del trabajador del transporte

Tarjeta de Autorización de Empleo del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (l-766)

Credencial de marino mercante de EE.UU.

Tarjeta de Identificación de Salud para Veteranos (VHIC)

Asimismo, se admiten ciertos formatos digitales de identificación, tales como Apple ID, Clear ID o Google Pass ID.

Si no se posee ninguno de los documentos anteriormente mencionados, a partir del 1 de febrero se requerirá el pago de 45 dólares como penalización por utilizar un proceso de verificación de identidad alternativo, conocido como TSA ConfirmID.