Octubre tendrá un nuevo día festivo en Colombia. La fecha permitirá disfrutar de un descanso de tres días consecutivos.

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El lunes 12 de octubre de 2026 no habrá jornada laboral habitual ni clases en Colombia, debido a que la fecha está establecida como día festivo nacional. Al caer directamente un lunes, el calendario permitirá que trabajadores y estudiantes tengan un fin de semana largo de tres días, entre el sábado 10, el domingo 11 y el lunes 12 de octubre.

La fecha aparece en el calendario oficial de festivos de Colombia para 2026 y corresponde a una de las jornadas de descanso remunerado contempladas por la legislación nacional. Además, para los colegios oficiales de Bogotá, el calendario académico establece un receso estudiantil justamente entre el 5 y el 12 de octubre.

¿El lunes 12 de octubre es festivo en Colombia?

Sí. El 12 de octubre de 2026 será festivo en todo el territorio nacional y, a diferencia de otros años en los que esta fecha puede trasladarse, en esta oportunidad cae directamente lunes. El calendario oficial de días festivos de 2026 lo identifica como el Día de la Raza.

La Ley 51 de 1983 establece que el 12 de octubre hace parte de los días de fiesta con derecho a descanso remunerado y señala las reglas para trasladar determinados festivos cuando no coinciden con un lunes.

Por esta razón, el próximo lunes 12 de octubre será día festivo nacional y millones de colombianos podrán disfrutar de una jornada adicional de descanso.

¿Por qué el 12 de octubre es festivo?

El 12 de octubre es una fecha reconocida dentro del calendario de festivos nacionales. La legislación colombiana lo contempla como día de descanso remunerado para los trabajadores tanto del sector público como del privado.

Sin embargo, la denominación de la conmemoración cambió. La Ley 2347 de 2024 estableció el 12 de octubre como el Día de la Diversidad Étnica y Cultural de la Nación Colombiana, reemplazando la denominación anterior y reconociendo la diversidad cultural del país.

No hay clases el lunes 12: decretan feriado y los estudiantes tendrán un fin de semana largo de tres días en todo el país. Canva

Por eso, aunque muchas personas todavía buscan la fecha como Día de la Raza, el nombre establecido actualmente en la legislación es Día de la Diversidad Étnica y Cultural de la Nación Colombiana.

¿Cuándo es el puente festivo de octubre de 2026 en Colombia?

El próximo puente festivo será entre el sábado 10 y el lunes 12 de octubre de 2026. El descanso quedará conformado de la siguiente manera:

Sábado 10 de octubre: fin de semana.

Domingo 11 de octubre: fin de semana.

Lunes 12 de octubre: festivo nacional.

En consecuencia, quienes normalmente no trabajan los fines de semana tendrán tres días consecutivos de descanso sin necesidad de solicitar un día adicional de vacaciones. El calendario oficial de 2026 confirma que el lunes 12 de octubre corresponde al festivo nacional.

¿Hay clases el lunes 12 de octubre de 2026?

En los colegios oficiales de Bogotá, no habrá clases durante ese lunes, ya que la Secretaría de Educación estableció un receso estudiantil del 5 al 12 de octubre de 2026.

La programación hace parte del calendario académico oficial para las instituciones educativas de preescolar, básica y media del sector oficial de Bogotá. La resolución también establece que la semana del 5 al 11 de octubre corresponde a actividades de desarrollo institucional para docentes y directivos.

Esto quiere decir que los estudiantes bogotanos tendrán una semana completa de receso que coincide con el festivo nacional del lunes 12 de octubre.

¿Cuántos festivos quedan en Colombia después del 12 de octubre?

Después del festivo del lunes 12 de octubre, Colombia todavía tendrá varias fechas de descanso nacional antes de finalizar 2026. Según el calendario oficial, entre ellas están: