El Ejército de Estados Unidos confirmó que instalará reactores nucleares en cinco bases militares e invertirá hasta u$s 2.200 millones en el proyecto. Las instalaciones elegidas están en Carolina del Norte, Kentucky, Texas, Georgia y Nueva York.

El anuncio corresponde al Programa Janus, ejecutado junto con la Defense Innovation Unit. Los fondos se aplicarán entre los años fiscales 2027 y 2031 , bajo la orden ejecutiva 14299, que fija septiembre de 2028 como plazo para el primer reactor en operación.

¿Qué bases militares de Estados Unidos tendrán reactores nucleares?

El Ejército seleccionó cinco empresas privadas y les asignó una base a cada una. Estas son las compañías elegidas y sus destinos confirmados.

Empresas seleccionadas y bases asignadas

Antares Nuclear, Inc. — Fort Bragg, Carolina del Norte

BWXT Advanced Technologies, LLC — Fort Campbell, Kentucky

General Atomics Electromagnetic Systems — Fort Hood, Texas

Radiant Industries, Inc. — Fort Benning, Georgia

Westinghouse Government Services — Fort Drum, Nueva York

Los microreactores serán propiedad de las empresas, que también los construirán y operarán, mientras el Ejército actúa como regulador. Con el aporte de capital privado, se estima que se levantarán más de 20 unidades en total.

El Ejército seleccionó cinco empresas privadas y les asignó una base a cada una. Fuente: Freepik.

¿Cómo afecta la inversión de 2.200 millones de dólares a las bases militares?

El objetivo es que cada base genere su propia electricidad y deje de depender de redes externas vulnerables. Las empresas cobrarán solo después de cumplir metas técnicas concretas, bajo un modelo de pago por hitos.

El Ejército anticipó que anunciará más sedes, incluidas instalaciones de otras fuerzas. Estos son los puntos clave del cronograma: