Las familias con hijos pueden recibir hasta u$s 9.000 mediante un crédito tributario que paga u$s 1.800 por cada menor de 18 años y no fija un límite en la cantidad de hijos. El dinero se deposita como reembolso al presentar la declaración de impuestos.

El beneficio corresponde al Crédito Tributario por Hijos del estado de Minnesota, administrado por el Departamento de Ingresos estatal, no por el Gobierno federal. Aplica al año fiscal 2026 y se combina con el Crédito para Familias Trabajadoras.

¿Quiénes reciben los 9.000 dólares y qué requisitos deben cumplir las familias con hijos?

El organismo estatal establece condiciones generales que el contribuyente debe cumplir para reclamar cualquiera de los dos créditos:

Haber sido residente de Minnesota durante todo el año 2026 o parte de él.

No figurar como dependiente de otra persona.

Si la persona está casada y ella o su cónyuge son extranjeros no residentes, declarar bajo el estado civil “casados que presentan en conjunto”.

En ese último caso, sin hijos calificados, ambos deben haber vivido en Estados Unidos más de la mitad del año.

Los u$s 9.000 corresponden al tope máximo para un hogar con cinco hijos menores de 18 años, ya que el crédito paga hasta u$s 1.800 por cada uno sin límite de cantidad. Los montos se reducen cuando el ingreso supera los u$s 38.770 en declaraciones conjuntas o los u$s 32.680 en el resto de los casos.

Cuánto paga el Crédito para Familias Trabajadoras

Con un ingreso del trabajo de u$s 9.690 o más, el monto máximo de este segundo crédito varía según la cantidad de hijos calificados de 18 años o más:

u$s 388 sin hijos calificados.

u$s 1.408 con un hijo calificado.

u$s 2.718 con dos hijos calificados.

u$s 3.158 con tres o más hijos calificados.

Los u$s 9.000 corresponden al tope máximo para un hogar con cinco hijos menores de 18 años, ya que el crédito paga hasta u$s 1.800 por cada uno sin límite de cantidad. Archivo

¿Cómo se depositan los 9.000 dólares y qué pasa si la familia no cumple con el trámite?

Ambos créditos son reembolsables. Esto significa que, si el monto supera el impuesto adeudado, la diferencia se deposita como reembolso, incluso cuando la familia no tiene impuestos a pagar. La reducción se calcula en un 12% del ingreso del trabajo o del ingreso bruto ajustado, el que resulte mayor.