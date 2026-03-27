Un fallo judicial cambió por completo el escenario para millones de familias: el Gobierno de Estados Unidos confirmó que fue declarado ilegal el beneficio más importante para las familias dentro del sistema de préstamos estudiantiles, lo que podría obligar a muchos contribuyentes a destinar más dinero y enfrentar mayor presión fiscal ante el Servicio de Impuestos Internos (IRS). La decisión de la U.S. Court of Appeals for the 8th Circuit dejó sin efecto el plan de Ahorro en una Educación Valiosa (SAVE), una iniciativa que había reducido las cuotas mensuales para millones de deudores. Ahora, el sistema entra en una etapa de transición que impacta directamente en los ingresos disponibles de los hogares. El programa había sido presentado como el esquema de pago más accesible para préstamos estudiantiles, pero quedó frenado por una disputa legal impulsada por estados republicanos. Con este nuevo fallo, Departamento de Educación deberá reorganizar el sistema y ofrecer alternativas. El plan SAVE fue creado en 2023 para reducir significativamente las cuotas de los préstamos estudiantiles, incluso hasta la mitad en algunos casos. Sin embargo, la corte de apelaciones determinó que el programa no cumplía con los límites legales establecidos, revirtiendo una decisión previa que lo había mantenido vigente de forma temporal. Esto implica que: Además, el Congreso ya había avanzado con una reforma que elimina progresivamente este tipo de programas hasta 2028, lo que refuerza el cambio estructural del sistema. El fin del plan SAVE no solo afecta las cuotas, sino también el equilibrio financiero de los hogares, con efectos indirectos en su carga impositiva ante el IRS. Según estimaciones de organizaciones especializadas, una familia promedio podría ver un salto significativo en sus pagos mensuales: Esto ocurre porque muchos contribuyentes deberán reorganizar sus finanzas, lo que puede aumentar la presión sobre sus obligaciones fiscales y reducir beneficios indirectos. Las autoridades y expertos recomiendan actuar de inmediato para evitar problemas: Actualmente, más de 7 millones de personas estaban inscriptas en este plan y se encontraban en pausa de pagos, aunque con intereses acumulándose desde 2023. El sistema entra en una etapa de transición compleja. Mientras continúan los litigios judiciales, también se presentaron nuevas demandas para intentar reactivar el programa o forzar su implementación. En paralelo, la reforma impulsada a nivel federal endurece las condiciones del sistema de financiamiento educativo. Se prevé una reducción de los planes de pago más accesibles y una extensión de los plazos de devolución, lo que incrementa el costo total de la deuda a largo plazo. Este cambio también limita las opciones de condonación para ciertos grupos, lo que genera mayor incertidumbre entre los deudores que contaban con alivios financieros en el corto plazo.