El estado de Texas aprobó una medida que modifica de forma directa el acceso a licencias profesionales, un requisito fundamental para ejercer múltiples oficios. A partir del 1° de mayo, quienes deseen obtener estas credenciales deberán demostrar su presencia legal en el país, una condición que redefine el acceso al mercado laboral y podría dejar afuera a una gran cantidad de personas. La decisión fue adoptada por la Comisión de Licencias y Regulaciones de Texas (TDLR) el pasado 24 de marzo y se alinea con las políticas impulsadas por el gobernador Greg Abbott, orientadas a endurecer los controles migratorios y laborales. El alcance de la medida es amplio: afecta a trabajadores de distintas áreas, desde electricistas, cosmetólogos y terapeutas, hasta criadores de perros. Todos deberán presentar documentación que acredite su estatus legal para obtener o renovar su licencia. Entre los documentos válidos se incluyen la tarjeta de residencia (green card), comprobantes de asilo o visas vigentes, entre otros papeles oficiales. A pesar del endurecimiento, la normativa no exige ser ciudadano estadounidense. Según aclararon desde la propia comisión, los no ciudadanos aún podrán aplicar, siempre que cumplan con los requisitos legales. “El objetivo es garantizar prácticas consistentes y seguras”, señalaron desde el organismo, al tiempo que destacaron que la medida también busca prevenir el fraude, la explotación laboral y la trata de personas. Sin embargo, el impacto podría ser significativo. Se estima que en Texas viven alrededor de 1,7 millones de inmigrantes indocumentados, quienes quedarían excluidos del sistema de licencias si no regularizan su situación migratoria. Para cumplir con el nuevo requisito, Texas aceptará una amplia lista de documentos que acrediten la presencia legal, entre ellos: También se contemplan casos especiales, donde los solicitantes podrán presentar documentación alternativa que pruebe su identidad y situación legal.