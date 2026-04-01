Un caso histórico sacude a Estados Unidos y pone en duda uno de los principios más antiguos del país. Desde este miércoles, la Corte Suprema comenzará a analizar si los hijos de inmigrantes nacidos en territorio estadounidense deben ser considerados ciudadanos automáticamente. La decisión podría marcar un antes y un después en la interpretación de la ciudadanía por nacimiento, un derecho que durante décadas se dio por garantizado bajo la Constitución. El debate gira en torno a uno de los pilares del sistema legal estadounidense: la Enmienda 14, que establece que toda persona nacida en suelo estadounidense es ciudadana. Sin embargo, el nuevo caso que llega al máximo tribunal busca redefinir ese alcance. La gran pregunta es: ¿los hijos de inmigrantes, especialmente en situación irregular, tienen derecho automático a la ciudadanía? Lo que resuelva la Corte Suprema podría: La Corte Suprema no solo evaluará un caso puntual, sino que podría sentar un precedente con consecuencias a largo plazo. Especialistas advierten que una modificación en este criterio: Este debate se da en un contexto donde la inmigración vuelve a estar en el centro de la agenda política en Estados Unidos.