Una reconocida cadena de restaurantes tipo steakhouse en Texas fue condenada a pagar más de USD 21 millones tras comprobarse que implementó un sistema ilegal que perjudicó directamente a cientos de trabajadores. El caso, que expone una práctica extendida pero poco visible, pone el foco sobre el llamado “robo de propinas”, una modalidad que afecta especialmente a empleados del sector servicios. La cadena Perry’s Steakhouse & Grille fue encontrada culpable de violar leyes laborales federales al obligar a sus empleados a participar en un sistema de reparto de propinas considerado ilegal. Según determinó la Justicia, entre 2019 y 2022: Este mecanismo, conocido como “tip pool” (pozo de propinas), solo es legal si se limita a trabajadores que también reciben propinas. En este caso, la empresa cruzó ese límite. El juez federal que intervino en el caso fue contundente: este tipo de prácticas traslada los costos laborales del empleador hacia los trabajadores. Además, se reveló un dato crítico: los empleados cobraban un salario base muy bajo (alrededor de USD 2,13 por hora), dependiendo casi exclusivamente de las propinas para alcanzar ingresos dignos. Esto significa que cualquier recorte en las propinas impacta directamente en su salario real. El caso volvió a poner en agenda una problemática creciente en EEUU: el wage theft o robo salarial, que incluye: Expertos advierten que este tipo de prácticas afecta especialmente a trabajadores vulnerables, como inmigrantes o empleados con bajos salarios. El impacto del fallo podría ir más allá de este caso puntual. Analistas señalan que podría generar más controles y auditorías en restaurantes, incentivar nuevas demandas laborales y obligar a revisar sistemas de pago en toda la industria. Además, refuerza el mensaje de que las empresas deben cumplir estrictamente con la legislación laboral vigente. Tras este caso, las autoridades recomiendan a los empleados del sector estar atentos a ciertas señales: En todos estos casos, podrían estar frente a una práctica ilegal.