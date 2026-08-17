México, El Salvador y República Dominicana exigen a los viajeros extranjeros presentar un pasaporte vigente para autorizar su ingreso, según confirmaron sus respectivas autoridades migratorias. Quienes lleguen con el documento vencido o dañado pueden enfrentar el rechazo en el control fronterizo o incluso antes del embarque.

El Instituto Nacional de Migración de México, la Dirección General de Migración y Extranjería de El Salvador y la Dirección General de Migración de República Dominicana son los organismos a cargo de estos controles. La exigencia no es nueva: forma parte de los requisitos migratorios vigentes para el ingreso de extranjeros a cada país.

¿Qué exige cada país para dejar ingresar a un extranjero?

México no fija un período mínimo de vigencia, pero el pasaporte debe alcanzar para cubrir toda la estadía autorizada y cada caso se evalúa al momento del arribo. El Salvador y República Dominicana, en cambio, piden una vigencia mínima de seis meses.

En República Dominicana , esa exigencia no aplica a ciudadanos de Estados Unidos, la Unión Europea, Reino Unido, Canadá, Brasil, Chile, Argentina, Colombia y Ecuador, que solo necesitan el pasaporte vigente durante la estadía. En El Salvador , los ciudadanos de Guatemala, Honduras y Nicaragua pueden ingresar con documento de identidad.

Vigencia mínima del pasaporte, país por país

México: sin plazo fijo; debe cubrir toda la estadía autorizada

El Salvador: seis meses de vigencia (excepto Guatemala, Honduras y Nicaragua)

República Dominicana: seis meses de vigencia (con excepciones según nacionalidad)

Quienes lleguen con el documento vencido o dañado pueden enfrentar el rechazo en el control fronterizo o incluso antes del embarque. ChatGPT

¿Qué pasa si el pasaporte está vencido o por vencer?