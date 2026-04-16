Al momento de viajar a México desde Estados Unidos utilizando un pasaporte americano, existen ciertas condiciones que se deben cumplir para que este viaje internacional pueda habilitarse sin inconvenientes De acuerdo con lo especificado por el Departamento de Estado de EE.UU. esta identificación debe reunir una serie de condiciones de forma previa para poder visitar el país vecino de forma aérea. Una de las condiciones esenciales de México para todos los viajeros estadounidenses es contar no sólo con un pasaporte vigente para ingresar y salir del país, sino también que se presente en las condiciones necesarias. Esta identificación debe contar con al menos una hoja en blanco por sello requerido, siempre y cuando el traslado se realice en avión. De lo contrario, no podrá llevarse a cabo el viaje. Además, será fundamental preservar la integridad física del documento durante la estadía para evitar inconvenientes al volver, pues páginas de datos manchadas, rasguños severos y otras mutilaciones pueden invalidar el pasaporte. Cuando la visita se realice por mar o tierra, existen otros requisitos documentales que deben considerarse y pueden ser consultados clicando aquí. Como regla general, quienes viajen fuera de los Estados Unidos tendrán que declarar si llevan consigo más de 10,000 dólares o cualquier combinación de instrumentos monetarios que superen esa cifra. No cumplir con esta condición puede traer como consecuencia arrestos, confiscaciones de dinero y multas graves.