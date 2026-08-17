Miles de conductores se enfrentan a una nueva disposición que podría dejar sin validez sus licencias de conducir. Las autoridades confirmaron que, pasado un determinado límite de tiempo, el trámite de renovación deja de ser posible y no puede realizarse por los canales habituales.

La medida implica que quienes superen ese plazo no podrán acceder a la renovación, ya que el sistema la considera inválida. En esos casos, será obligatorio tramitar una licencia nueva desde cero, cumpliendo con los mismos exámenes y requisitos exigidos a los solicitantes iniciales.

¿Qué dice el Gobierno sobre la prohibición de renovar la licencia de conducir después de cierto tiempo?

En el estado de Texas, el Departamento de Seguridad Pública (DPS) confirmó que la renovación de la licencia de conducir solo puede realizarse dentro de un plazo máximo de dos años después de su vencimiento.

Si el documento supera ese límite, el trámite queda prohibido, y el conductor deberá iniciar una nueva solicitud completa.

Esto significa que el sistema no permite reactivar una licencia vencida por más de dos años . En su lugar, el conductor debe presentarse personalmente, aportar documentos de identidad, realizar los exámenes correspondientes y pagar las tarifas nuevamente para obtener una licencia válida.

Requisitos para solicitar una licencia nueva

Formulario oficial completado

completado Prueba de identidad y de ciudadanía o presencia legal

o presencia legal Registro biométrico (firma y huellas)

(firma y huellas) Examen de visión y pago de tarifas.

Si el documento supera ese límite, el trámite queda prohibido, y el conductor deberá iniciar una nueva solicitud completa. Foto: Archivo.

Paso a paso: cómo tramitar una nueva licencia de conducir en Texas si tienes prohibido renovar

Si la renovación de la licencia de conducir ya no está permitida, el DPS de Texas exige iniciar el proceso desde cero en una oficina oficial. El procedimiento debe realizarse de manera presencial y cumplir con todas las verificaciones legales y de seguridad .

1. Programar una cita

Ingresar al portal oficial del Texas Department of Public Safety (DPS) y seleccionar la opción “Driver License Services - Appointments” para agendar día y hora en una oficina autorizada.

2. Completar la solicitud

Llenar el formulario de aplicación, disponible en línea o en el propio centro de licencias.

3. Presentar la documentación requerida

Identificación vigente o pasaporte.

Comprobante de ciudadanía o residencia legal.

Prueba de domicilio en Texas.

Número de Seguro Social o documento equivalente.

4. Finalizar el trámite en la oficina

El solicitante debe registrar su firma y huellas digitales, aprobar el examen de visión y abonar la tarifa correspondiente. En caso de nuevas licencias, también puede requerirse el examen teórico o práctico de conducción.