El Departamento de Estado de Estados Unidos detalla en su sitio web oficial cuáles son las situaciones en las que los titulares actuales de pasaportes americanos no pueden actualizar su identificación internacional mediante el trámite de renovación.

La normativa vigente impide esta gestión, por ejemplo, a todos los nacidos desde el 2010 en adelante, dado que quienes tenían menos de 16 años al solicitar su ejemplar no pueden renovar el documento, sino que deben tramitar uno completamente nuevo.

Menores de 16 años: qué dicen las reglas de Estados Unidos sobre su pasaporte

Los pasaportes para menores de 16 años siempre deben solicitarse en persona y en compañía de uno o ambos padres del menor.

Estos documentos no pueden ser renovados bajo ninguna circunstancia, sino que, en su momento de vencimiento, tendrán que gestionarse nuevamente presentando todos los papeles requeridos y cumpliendo con los pasos de una tramitación inicial.

Los pasaportes de menores de 16 años no pueden renovarse. Shutterstock

Cuál es la vigencia del pasaporte de menores de 16 años

A diferencia del pasaporte de adultos, que tiene una vigencia máxima de 10 años, l os pasaportes de menores de 16 tan sólo son válidos por 5 años.

Otras personas que no pueden renovar el pasaporte en Estados Unidos

Asimismo, también se prohíbe terminantemente la renovación de cualquier pasaporte que

Fue emitido hace más de 15 años

Este perdido o robado

Presente daños severos

No refleje el nombre actual del portador cuando no se tiene un papel para acreditar el cambio

¿Qué diferencia hay entre una tarjeta pasaporte y una libreta pasaporte?

Además, es fundamental considerar que, al momento de realizar viajes internacionales, el único pasaporte válido será la libreta pasaporte.

La tarjeta se utiliza más bien para fines de identificación nacional o ciertos viajes por tierra o mar habilitados por las autoridades.