Estados Unidos erigirá una flamante base naval en un país latino y desembolsará más de 1000 millones de dólares.

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El Gobierno de Estados Unidos ha dado su aprobación a una iniciativa orientada hacia la construcción de una nueva base naval en América Latina, la cual representa una inversión superior a los 1.000 millones de dólares, según lo reportado por CNN con base en documentos oficiales.

Según el medio, esta decisión es parte de una estrategia de cooperación en defensa y logística marítima, que tendrá un impacto directo sobre la infraestructura portuaria y la proyección operativa sobre el océano Pacífico.

Este avance podría consolidar a Perú como un aliado fundamental dentro de los planes estratégicos de Washington en Sudamérica, en un contexto caracterizado por la modernización de puertos y el incremento del comercio marítimo en la región.

Nueva base naval: ¿dónde estará y qué se sabe?

La reciente aprobación del proyecto incluye la construcción de una base naval en el Callao, reconocido como uno de los puertos más significativos del país. Este proyecto fue autorizado tras la notificación formal del Departamento de Estado al Congreso de Estados Unidos, en la que se subrayó la importancia estratégica del acuerdo.

De acuerdo con la información presentada, la inversión total alcanzará los US$1.500 millones, con el propósito de desarrollar nueva infraestructura naval que fortalezca las capacidades operativas del país.

El plan prevé la creación de nuevos muelles especializados, lo que permitirá liberar aproximadamente 80 hectáreas para la expansión del puerto comercial del Callao.

Estados Unidos erigirá una flamante base naval en un país latino y desembolsará más de 1000 millones de dólares. Fuente: EPA/POLITICO POOL Francis Chung / POOL

Cómo impactará el proyecto en la región

El Gobierno estadounidense evalúa esta iniciativa como un componente esencial de sus objetivos de política exterior, así como del fortalecimiento de alianzas con naciones que poseen una posición estratégica en el Pacífico.

Se expuso desde Washington que la provisión de servicios y tecnología para esta base no alterará el equilibrio militar en la región, subrayando que el propósito primordial es mejorar las capacidades logísticas y defensivas de un aliado estratégico.

Uno de los aspectos destacados es que parte del equipamiento estadounidense se encontrará a menos de 80 kilómetros del megapuerto chino de Chancay, una instalación crucial para el comercio regional, que está en pleno crecimiento.

Cómo se construirá la nueva base naval: etapas clave

Se prevé la participación de una delegación de hasta 20 expertos estadounidenses, quienes tendrán la responsabilidad de proporcionar asesoramiento técnico y supervisar el desarrollo de las obras.

La ejecución del proyecto se llevará a cabo bajo la modalidad de acuerdo gobierno a gobierno, un esquema que facilitará una coordinación directa entre ambas administraciones.