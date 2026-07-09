Las nuevas jornadas buscan agilizar la emisión de pasaportes y reducir los tiempos de espera para los solicitantes.

Las personas que necesitan tramitar un pasaporte ya tienen una nueva oportunidad para hacerlo de manera más rápida y sin las demoras habituales.

Las autoridades confirmaron las nuevas fechas de las ferias de pasaportes, una iniciativa que permite acceder al documento mediante jornadas especiales de atención.

Debido a la alta demanda, se recomienda reservar un turno cuanto antes y verificar los requisitos antes de asistir.

¿Quiénes pueden asistir a la feria de pasaportes?

Las jornadas están dirigidas principalmente a las personas que deben presentar la solicitud de pasaporte de forma presencial, ya sea porque tramitan el documento por primera vez o porque no cumplen con los requisitos para una renovación por correo.

Generalmente, pueden realizar el trámite:

Quienes solicitan un pasaporte por primera vez.

Menores de 16 años , que deben presentarse junto a sus padres o tutores.

Personas cuyo último pasaporte fue emitido antes de cumplir los 16 años .

Quienes obtuvieron su pasaporte hace más de 15 años .

Personas que necesitan reemplazar un pasaporte perdido, robado o dañado y deben iniciar una nueva solicitud.

¿Cuáles son las fechas confirmadas para la feria de pasaportes?

Los asistentes deberán presentar la documentación requerida para completar el trámite durante las ferias de pasaportes. Foto: archivo El Cronista USA

El Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó una nueva serie de ferias de pasaportes que se realizarán durante julio en Nueva York y Nueva Jersey.

Estas jornadas están destinadas a quienes necesitan presentar una solicitud de pasaporte de forma presencial y, en todos los casos anunciados, no será necesario solicitar una cita previa.

El calendario oficial es el siguiente:

Martes 14 de julio, de 10:00 a.m. a 2:00 p.m., en Tice’s Senior Center, Nueva Jersey.

Jueves 16 de julio, de 5:00 p.m. a 8:00 p.m., en Village Green, Nueva York.

Sábado 18 de julio, de 10:00 a.m. a 2:00 p.m., en Anthony Veteran Park, Nueva York.

Martes 21 de julio, de 4:00 p.m. a 7:00 p.m., en la Oficina del secretario del condado de Westchester, Nueva York.

Se recomienda verificar la documentación requerida para evitar demoras y aprovechar estas jornadas especiales de atención.

¿Qué documentos se deben presentar?

Para completar el trámite sin inconvenientes, los solicitantes deberán llevar la documentación exigida por el Departamento de Estado de Estados Unidos.

Entre los principales requisitos se encuentran:

Formulario DS-11 completo (sin firmar hasta llegar a la cita).

Prueba de ciudadanía estadounidense , como un certificado de nacimiento o certificado de naturalización.

Documento de identidad vigente con fotografía.

Una fotografía tipo pasaporte que cumpla con las especificaciones oficiales.

Pago de las tarifas correspondientes.

Las Passport Fairs ofrecen una alternativa para quienes necesitan realizar el trámite de manera presencial y prefieren evitar la saturación habitual de algunas oficinas durante la temporada alta de viajes.