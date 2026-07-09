Los ciudadanos y extranjeros naturalizados que posean determinados pasaportes estadounidenses deben adherirse a una normativa específica para asegurar la validez del documento y evitar la pérdida del permiso de viaje.

Dicha normativa establece qué documentos pueden estar en posesión del viajero y cuáles deben ser retenidos por el Gobierno durante la realización de trámites oficiales.

Las personas que no sigan los procedimientos y requisitos estipulados pueden quedar indefinidamente sin un documento habilitado para cruzar fronteras .

Por consiguiente, el Departamento de Estado ha recordado cómo se desarrolla el proceso y qué deben hacer los viajeros para evitar retrasos o bloqueos al intentar ingresar o salir del país.

Por qué Estados Unidos retiene de manera indefinida los pasaportes de ciudadanos y extranjeros poseedores de ciertos documentos

La normativa federal determina que toda persona que proceda a renovar su pasaporte por correo deberá devolver el ejemplar anterior. Esta regulación tiene como propósito evitar duplicados, fortalecer la verificación de identidad y garantizar que únicamente exista un documento vigente por titular.

El Departamento de Estado señala que el pasaporte entregado será devuelto posteriormente en un paquete separado, una vez que se haya emitido el nuevo. El proceso normalmente requiere un plazo aproximado de cuatro semanas.

No obstante, si al recibir el pasaporte a renovar, las autoridades determinan que faltan documentos necesarios para llevar a cabo el trámite, el documento se mantendrá retenido por tiempo indeterminado, hasta que sean recibidos los documentos requeridos.

En caso de que el documento anterior no sea entregado, la renovación se rechazará automáticamente y el viajero quedará sin un pasaporte válido para entrar o salir legalmente de Estados Unidos.

De acuerdo con lo indicado por las autoridades, el pasaporte no puede ser renovado cuando está dañado y su deterioro no se debe al uso natural. Foto: Archivo.

Cómo llevar a cabo la devolución y renovación del pasaporte para prevenir bloqueos durante los viajes

Quienes no cumplen con los requisitos para proceder con la renovación en línea deben realizar el trámite por correo. El envío debe incluir el pasaporte anterior y toda la documentación que el Gobierno ha estipulado.

Lista oficial de requisitos imprescindibles para la renovación por correo

Los pasos a seguir incluyen:

Enviar el pasaporte anterior (ya sea libreta o tarjeta).

Completar el formulario DS-82 .

Adjuntar una fotografía reciente y, cuando sea pertinente, los documentos que respalden un cambio de nombre.

Abonar las tarifas establecidas.

En caso de que el pasaporte previo no sea devuelto, la solicitud será invalida y la persona no dispondrá de un documento válido. Hasta que la situación se regularice, no estará en condiciones de salir del país ni reingresar legalmente a Estados Unidos.