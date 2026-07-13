Un grupo de arqueólogos descubrió un taller milenario de aproximadamente 3,400 años de antigüedad en Sanxingdui, China, que contenía una significativa cantidad de oro, jade y piedras labradas. Este hallazgo constituye una pieza fundamental para comprender la fabricación de muchas de las sofisticadas reliquias previamente halladas en la región.

El sitio fue detectado por el Instituto Provincial de Investigación Arqueológica y de Reliquias Culturales de Sichuan, ubicado a tan solo un kilómetro al norte de los célebres hoyos de sacrificio de Sanxingdui, en la provincia homónima. Los investigadores sostienen que este lugar funcionó como un centro de producción artesanal durante el periodo del antiguo Reino Shu, una civilización que floreció entre el 2500 y el 1000 A.C.

Hallazgo sin precedentes: descubren un taller repleto de oro en China

Las ruinas de Sanxingdui fueron halladas en 1920 y se extienden por 12 kilómetros cuadrados en la cuenca del río Yangtze. Para los arqueólogos, representa uno de los descubrimientos más significativos de los últimos años. Los expertos han identificado más de 400 áreas con vestigios antiguos durante una investigación que se realizó a mediados de 2024.

Ran Honglin, director de la excavación del Instituto de Sichuan, indicó que el taller presenta estructuras como cimientos, zonas de combustión, zanjas con cenizas y áreas de procesamiento, lo que facilita la reconstrucción de la cadena de producción artesanal. " Este hallazgo nos ofrece evidencias concretas sobre los métodos de manufactura empleados hace más de tres mil años “, sostuvo.

Entre los objetos recuperados se encuentran piedras en bruto, fragmentos, piezas de jade y objetos terminados, lo que sugiere una línea de producción relativamente completa. Esto avala la teoría de que muchas de las reliquias encontradas previamente en Sanxingdui fueron producidas localmente y no importadas, como se había creído.

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Más de 3,000 años de antigüedad: descubrimiento de piedras preciosas de la prehistoria

El taller permaneció enterrado durante un periodo superior a 3.000 años y constituye un vínculo directo con los tesoros históricos previamente descubiertos en Sanxingdui. Además, contribuye a contextualizar los tesoros arqueológicos hallados anteriormente en la región. Hasta el momento, numerosos objetos carecían de una asociación clara con su proceso de fabricación o su función dentro del Reino Shu.

Según la agencia oficial Xinhua, las excavaciones proseguirán con el objetivo de comprender el papel económico, espiritual y social que este centro artesanal ejercía en aquella antigua civilización. Se anticipa que los descubrimientos venideros permitirán definir con mayor precisión la organización productiva de Sanxingdui.

Este reciente hallazgo podría reforzar la candidatura del sitio arqueológico de Sanxingdui para ser declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Además, podría tener un impacto considerable en el atractivo turístico de la región, que ya es considerada uno de los sitios arqueológicos más significativos del país.