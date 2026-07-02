Miles de ciudadanos descubren recién al iniciar el trámite que no pueden renovar automáticamente su pasaporte

Renovar un pasaporte en Estados Unidos no siempre es un trámite automático. Aunque muchas personas creen que basta con completar el procedimiento habitual cuando el documento vence, existe una condición poco conocida que obliga a iniciar una solicitud completamente nueva y que suele sorprender a miles de familias.

La normativa del Departamento de Estado establece que los pasaportes emitidos antes de los 16 años no son elegibles para la renovación mediante el formulario DS-82, por lo que el titular deberá iniciar una nueva solicitud presencial utilizando el formulario DS-11.

¿Quiénes no pueden renovar automáticamente el pasaporte en Estados Unidos?

La restricción alcanza a todas las personas cuyo último pasaporte fue emitido antes de cumplir los 16 años .

En estos casos, el Gobierno estadounidense considera que no se trata de una renovación, sino de una nueva emisión del documento, por lo que el trámite debe realizarse de manera presencial en un centro autorizado.

Esta situación suele sorprender a miles de familias, ya que muchos jóvenes que recibieron su primer pasaporte durante la infancia asumen que podrán renovarlo del mismo modo que un adulto.

¿Por qué cambia el trámite si el pasaporte fue emitido antes de los 16 años?

Los pasaportes emitidos antes de los 16 años necesitan un trámite extra para su renovación (foto: archivo).

La diferencia responde a las reglas de validez del documento.

Mientras que los pasaportes emitidos a personas de 16 años o más tienen una vigencia de 10 años, los expedidos a menores de esa edad solo son válidos por cinco años y no pueden renovarse mediante el procedimiento simplificado.

Por ese motivo, cuando el documento vence, el titular debe presentar una nueva solicitud y cumplir nuevamente con los requisitos exigidos por el Departamento de Estado.

¿Qué deben hacer quienes recibieron su pasaporte siendo menores?

Las personas cuyo último pasaporte fue emitido antes de los 16 años deberán:

Presentar una nueva solicitud mediante el formulario DS-11.

Realizar el trámite de forma presencial en una oficina o centro de aceptación de pasaportes.

Acreditar identidad y ciudadanía con la documentación correspondiente.

Presentar una fotografía reciente y abonar las tarifas vigentes.

En otras palabras, no podrán utilizar el sistema de renovación por correo ni, en los casos habilitados, la renovación en línea, reservado para quienes cumplen los requisitos establecidos por la normativa federal.

¿Quiénes sí pueden renovar el pasaporte automáticamente?

El procedimiento simplificado está disponible para quienes cumplen con las condiciones fijadas por el Departamento de Estado. Entre los principales requisitos se encuentran:

Haber recibido el pasaporte a partir de los 16 años de edad .

Que el documento haya sido emitido dentro de los últimos 15 años .

Conservar el pasaporte anterior y que no esté dañado.

Mantener el mismo nombre o poder acreditar legalmente un cambio de nombre.

Si no se cumple alguna de estas condiciones, el solicitante deberá iniciar un nuevo trámite presencial en lugar de una renovación.