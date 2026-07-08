Espolvorear maicena sobre una alfombra: para qué sirve y por qué lo recomiendan

La maicena, también llamada fécula o almidón de maíz, tiene usos que exceden los culinarios en recetas para comer. Sus propiedades permiten utilizarlo con otros fines, por su capacidad de absorber humedad y grasas.

Por ello, muchas personas eligen espolvorear maicena sobre la alfombra previo a pasar la aspiradora. Si bien no reemplaza una limpieza ni elimina manchas difíciles, pero sí facilita la eliminación de polvo fino.

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Para qué sirve espolvorear maicena sobre una alfombra antes de aspirar

La maicena cumple el rol de absorbente, ya que cuando se distribuye una capa fina de fécula de maíz sobre la superficie de la alfombra, este ingrediente puede absorber parte de la humedad, la grasa y algunos olores.

Cuando se pasa la aspiradora, se limpia tanto la maicena como las partículas de suciedad que quedaron adheridas a ella. No sustituye a un lavado periódico, pero sí funciona como complemento.

Cómo espolvorear maicena sobre la alfombra antes de aspirar

Para hacerlo correctamente, se deben seguir los pasos:

Asegurarse de que la alfombra esté seca Espolvorea una capa fina de maicena Dejarla actuar entre 15 y 30 minutos Pasar la aspiradora lentamente Revisar el resultado

Por qué recomiendan espolvorear maicena antes de aspirar

Se recomienda este truco por la capacidad de la maicena para absorber líquidos y aceites, misma razón por la que se lo usa en recetas de cocina o productos cosméticos.

Ayuda a retener residuos superficiales antes de que la aspiradora los retire, y en algunos casos se mezcla con bicarbonato de sodio con el fin de potenciar su efecto desodorizante para neutralizar olores.