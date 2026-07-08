El Gobierno suspenderá todas las jubilaciones a las personas que no envíen el formulario SSA-7162 y vivan en el extranjero

Los jubilados de la Administración de Seguridad Social (SSA) que vivan en el exterior tienen que entregar un formulario especial para poder conservar este beneficio sin suspensiones ni dificultades.

Los Formularios SSA-7161 y SSA-7162 sirven para verificar el estatus del beneficiario y asegurar la continuidad de los pagos a través de lo que se conoce comúnmente como “Fe de vida”.

El Gobierno suspenderá todas las jubilaciones a las personas que no envíen estos formularios: ¿Por qué importa?

Estos formularios son usados por la SSA para verificar que determinados beneficiarios que viven fuera de Estados Unidos siguen cumpliendo con las condiciones requeridas para cobrar las prestaciones.

Cuando una persona no los manda en tiempo y forma, la agencia puede suspender temporalmente los pagos hasta recibir y procesar la documentación.

No obstante, es importante aclarar que esta obligación no aplica a todos los jubilados, sino solo a los que residen fuera del país. Es parte de un proceso de verificación periódica.

El Gobierno suspenderá todas las jubilaciones a las personas que no envíen el formulario SSA-7162 y vivan en el extranjero ChatGPT

¿Qué información se solicita en los Formularios SSA-7161 y SSA-7162?

Ambos formularios buscan confirmar que el beneficiario siga siendo elegible para cobrar las prestaciones y actualizan la información registrada por la SSA. Entre los datos que se solicitan, se encuentran:

Datos personales:

Nombre Número de seguro social Dirección actual

País de residencia y ciudadanía

Estado civil

Matrimonio Divorcio Viudez Soltero

Situación laboral

Información sobre cómo y dónde recibe los pagos

Firma y fecha

En tanto a cuál es la diferencia, el formulario SSA-7161 es para los pagos que son administrados por un representante y el formulario SSA-7162 para cuando el beneficiario recibe sus propios pagos.



