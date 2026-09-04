En Los Ángeles, Nueva York y Houston se encuentran algunos de los aeropuertos más transitados de Estados Unidos, que año tras año reciben millones de viajeros.

En ese sentido, los turistas mexicanos que desean visitar estos destinos en septiembre aprovechando el feriado del Día de la Independencia tendrán que considerar una de las reglas esenciales para que el traslado pueda habilitarse: se exigirá un pasaporte válido y con completa vigencia.

No disponer de un ejemplar en fecha podrá traer inconvenientes tanto con autoridades como con aerolíneas, por lo que es esencial -en caso de necesitarlo- completar el trámite de renovación de pasaporte a tiempo.

Los Ángeles, Nueva York y Houston prohíben la llegada de quienes tengan visa americana pero no pasaporte vigente

Además de una visa americana vigente y en buen estado, Estados Unidos exige como regla general que todos los visitantes presenten un pasaporte en fecha.

En general se solicita también que tenga 6 meses extra de validez, salvo para los países que forman parte del conocido como “Club de los 6 meses”, quienes tendrán que presentar pasaporte válido únicamente durante el tiempo de su estadía en el país.

Estados Unidos exige un pasaporte completamente válido y en buen estado para habilitar el ingreso. Shutterstock

Cómo renovar el pasaporte mexicano para viajar sin inconvenientes

La actualización del pasaporte mexicano se lleva a cabo ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE):

Se debe agendar una cita en una oficina de la SRE Presentar el pasaporte que se desea renovar Acreditar nacionalidad mexicana Presentar una identificación oficial en vigencia Pagar las tarifas correspondientes al trámite Acudir a la cita para la toma de datos biométricos y la expedición del nuevo pasaporte

Qué sucede si la visa americana vence durante su estadía en el país

Estados Unidos detalla que no existe inconveniente con que la visa americana venza mientras un visitante permanece en el país, dado que el tiempo de la visita está registrado oficialmente desde el momento de ingreso.