El Servicio de Impuestos Internos (IRS) es el ente encargado de recaudación federal y está autorizado a tomar medidas como la incautación de bienes, incluso cuando están vinculados a una herencia, cuando se dan existen obligaciones fiscales pendientes.

A pesar de que es una acción posible, no se trata de un procedimiento automático y el organismo debe seguir una serie de pasos antes de dar esta orden . Esta medida puede variar dependiendo de quien tenga la deuda impositiva y del estado en el que se encuentre el proceso de sucesión.

En este sentido, tanto los impuestos pendientes del fallecido como los del heredero pueden habilitar al organismo recaudador a actuar sobre los bienes heredados.

IRS bloquea cuentas bancarias y embarga los bienes de estas personas: ¿En qué situaciones el Gobierno puede intervenir una herencia?

El organismo fiscal puede ordenar el embargo sobre una herencia cuando existen deudas fiscales pendientes del fallecido o de la persona que hereda. No obstante, existe un paso que no se debe olvidar para evitar este tipo de sanciones.

Cuando una persona muere, sus bienes pasan a formar parte del patrimonio, y ese patrimonio debe saldar impuestos antes de distribuirse.

Si hay montos impagos, el IRS puede:

Reclamar el pago desde la herencia.

Exigir que el representante legal regularice la situación.

Imponer gravámenes sobre los bienes del patrimonio.

El organismo fiscal puede intervenir sobre una herencia cuando existen deudas fiscales pendientes del fallecido. Imagen creada con IA

La importancia de la Declaración final de Impuestos: ¿Quién debe presentarla?

El paso clave es presentar la declaración final de impuestos del fallecido. Este trámite es obligatorio y debe incluir:

Todos los ingresos hasta la fecha de muerte.

Declaraciones de años anteriores si faltaban.

Pago de cualquier deuda pendiente o solicitud de reembolso.

La responsabilidad recae en el cónyuge sobreviviente o el representante del patrimonio . Adicionalmente, si los bienes del patrimonio generan ingresos tales como alquileres, inversiones, y otras, también puede ser necesario presentar una declaración adicional del patrimonio a través del Formulario 1041.

Sin este paso final, IRS puede embargar tu herencia.