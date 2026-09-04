En Estados Unidos, acumular infracciones de tránsito puede tener consecuencias que van mucho más allá de una multa. Dependiendo del estado, los conductores pueden sumar puntos en su historial y alcanzar determinados límites, quedar expuestos a la suspensión o incluso revocación de la licencia de conducir.

Las reglas no son iguales en todo el país. Chicago se rige por las normas de Illinois, Los Ángeles por las California, Nueva York por las del estado homónimo y Miami por las de Florida. Cada jurisdicción establece sus propios períodos de evaluación y sanciones.

Chicago, Los Ángeles, Nueva York y Miami quitarán la licencia de conducir a estas personas: ¿Cómo funciona cada estado con las infracciones?

Chicago, Illinois

Illinois asigna una determinada cantidad de puntos según la gravedad de cada infracción. Por ejemplo, exceder el límite de velocidad entre 1 y 10 mph puede sumar 5 puntos, mientras que hacerlo entre 15 y 25 mph implica 20 puntos. Una infracción más grave puede acumular 50 puntos o más.

El sistema de Illinois tiene una particularidad: para los conductores adultos, la Secretaría de Estado puede revisar el caso cuando existen tres o más condenas por infracciones de tránsito en movimiento cometidas dentro de un período de 12 meses. Para una persona sin suspensiones o revocaciones previas recientes, la escala comienza de la siguiente manera:

15 a 44 puntos: suspensión por 2 meses.

45 a 74 puntos: suspensión por 3 meses.

75 a 89 puntos: suspensión por 6 meses.

90 a 99 puntos: suspensión por 9 meses.

100 a 109 puntos: suspensión por 12 meses.

110 puntos o más: puede implicar revocación.

Los Ángeles, California

California utiliza el Negligent Operator Treatment System (NOTS), mediante el cual el DMV controla los puntos que acumulan los conductores en diferentes períodos.

El organismo actúa de manera progresiva. Primero envía advertencias y, si los puntos continúan aumentando, puede ordenar la suspensión de los privilegios de conducción.

El nivel que puede provocar directamente una orden de suspensión se alcanza con:

4 puntos en 12 meses.

6 puntos en 24 meses.

8 puntos en 36 meses.

Cuando se llega a alguno de estos límites, el conductor queda sometido a un año de probation, que incluye inicialmente una suspensión de seis meses.

Antes de eso, con 3 puntos en 12 meses, 5 en 24 meses o 7 en 36 meses, el DMV puede enviar una notificación de intención de suspender la licencia.

Nueva York

Nueva York establece uno de los sistemas más directos. El DMV asigna puntos a diferentes infracciones y puede suspender la licencia cuando un conductor llega a 11 puntos dentro de un período de 24 meses.

Los puntos se calculan teniendo en cuenta la fecha en la que ocurrió la infracción, no la fecha de la condena.

Entre las faltas más comunes se encuentran:

Exceder el límite hasta 10 mph: 3 puntos .

Entre 11 y 20 mph: 4 puntos .

Entre 21 y 30 mph: 6 puntos .

Entre 31 y 40 mph: 8 puntos .

Más de 40 mph: 11 puntos .

Conducción temeraria: 5 puntos .

Usar el celular mientras se conduce: 5 puntos .

Pasar un autobús escolar detenido: 8 puntos .

No respetar un semáforo o señal de stop: 3 puntos.

Además, quienes alcancen 6 puntos o más dentro de 18 meses deben pagar un cargo adicional denominado Driver Responsibility Assessment.

Miami, Florida

Florida también cuenta con un esquema escalonado según la cantidad de puntos y el período en el que se acumulan.

El Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida establece:

12 puntos en 12 meses: suspensión por 30 días.

18 puntos en 18 meses: suspensión por 3 meses.

24 puntos en 36 meses: suspensión por 1 año.

La acumulación excesiva puede hacer que el conductor deba cumplir además determinados requisitos para recuperar sus privilegios de manejo.

Las reglas no son iguales en todo el país. Chicago se rige por las normas de Illinois, Los Ángeles por las California, Nueva York por las del estado homónimo y Miami por las de Florida. Cada jurisdicción establece sus propios períodos de evaluación y sanciones. Chat GPT

¿Con cuántos puntos puede un conductor perder su licencia de conducir en cada estado?

El límite depende de dónde se encuentre registrado el conductor:

Illinois: no existe un único límite aislado comparable al de los otros estados. Para adultos, tres o más condenas por infracciones en movimiento dentro de 12 meses pueden activar la revisión; desde 15 puntos , en determinadas condiciones, puede corresponder una suspensión.

California: 4 puntos en 12 meses, 6 en 24 meses u 8 en 36 meses pueden provocar una orden de probation y suspensión.

Nueva York: 11 puntos en 24 meses pueden derivar en la suspensión de la licencia.

Florida: 12 puntos en 12 meses generan una suspensión de 30 días; la duración aumenta si se acumulan 18 o 24 puntos en los períodos establecidos.

En todos los casos, además del sistema de puntos, existen infracciones graves que pueden ocasionar una suspensión o revocación sin necesidad de llegar previamente a esos límites, como determinadas conductas relacionadas con alcohol, drogas o delitos viales.