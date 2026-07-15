El Servicio de Impuestos Internos (IRS) es el organismo encargado de controlar el cumplimiento de las obligaciones fiscales en Estados Unidos.

Cuando detecta impuestos impagos, puede iniciar un proceso para reclamar el dinero adeudado siguiendo los procedimientos previstos por la ley.

Sin embargo, quienes ignoren los avisos o posterguen la regularización de su situación podrían enfrentarse a medidas mucho más severas.

El IRS embargará bienes y cuentas bancarias de personas en esta lista

IRS embarga todos los bienes e interviene las cuentas bancarias de los contribuyentes que no salden sus deudas. Fuente: Archivo.

El Gobierno mantiene un protocolo riguroso para aquellos que no cumplen con sus obligaciones fiscales y desestiman los avisos oficiales.

El ente recaudador tiene la facultad de proceder con embargos sobre cuentas bancarias, propiedades y salarios en el caso de que un contribuyente no atiende los requerimientos formales .

Esta disposición incluye tanto a ciudadanos como a residentes extranjeros. El incumplimiento repetido de un trámite fiscal puede dar lugar a acciones que impactan directamente el patrimonio, aun cuando la deuda no sea considerable.

¿Cómo se puede evitar un embargo por parte del IRS?

El IRS no puede avanzar directamente con un embargo. Antes de llegar a esa instancia, la agencia debe cumplir una serie de pasos administrativos y otorgar al contribuyente la posibilidad de regularizar su situación fiscal.

Si el contribuyente no responde a las notificaciones dentro de los plazos establecidos, el organismo puede adoptar distintas medidas para recuperar la deuda, entre ellas:

Embargar cuentas bancarias para cobrar los impuestos adeudados.

Retener parte del salario hasta cancelar el monto pendiente.

Incautar bienes , como vehículos, propiedades u otros activos de valor.

Aplicar intereses y recargos mientras la deuda continúe impaga.

Mantener el embargo vigente hasta que el contribuyente salde la totalidad de la obligación fiscal.

El procedimiento puede complicarse si el contribuyente no mantiene actualizada su información fiscal, como el domicilio registrado ante el IRS, ya que esto dificulta la recepción de las notificaciones oficiales y reduce las posibilidades de resolver el problema antes de que la agencia adopte medidas más severas.