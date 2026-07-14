En Alabama, las regulaciones estatales en cuanto al registro de recién nacidos destacan por las libertades que otorgan a los padres para anotar a sus hijos en los documentos oficiales.

No obstante, existen apellidos que, de ser presentados a las autoridades, serán automáticamente rechazados por contradecir las normativas estipuladas por el Alabama Administrative Code, que regula el registro de nacimientos en el estado.

Uno a uno: los apellidos que estarán prohibidos para todos los recién nacidos

Conforme a lo establecido en la norma 420-7-1-.04, “Nombre del niño para el registro de nacimiento”, ningún niño podrá ser registrado con un apellido que

Contenga caracteres ajenos al alfabeto inglés

Incorpore cifras numéricas

Incluya puntos

Sea redactado con símbolos

Dicha regulación está en vigor desde el 25 de julio de 2007 y continúa aplicándose a todos los registros de nacimientos realizados en el estado.

No se permitirá ningún apellido con las características antes mencionadas.

¿Los padres deben heredar su apellido a los hijos?

No, en Alabama los padres no están legalmente obligados a transmitir su apellido a sus hijos y tienen la libertad de nombrarlos -siempre que se cumplan las normas previamente citadas- con uno distinto al de su padre o madre.

“Los progenitores pueden otorgar a un niño cualquier nombre que deseen para el registro de nacimiento. El apellido del hijo no necesita coincidir con el de ninguno de los progenitores”, establece la normativa estatal.

Este principio, al ser implementado, no solo implica que los padres pueden asignar a sus hijos un apellido diferente, sino que además gozan de la libertad de crear un apellido o adoptar uno ya existente de forma simbólica.