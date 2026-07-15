El Cronista | Shutterstock y EFE

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) anunció un nuevo programa que permitirá eliminar automáticamente determinadas multas para los contribuyentes que mantengan un historial limpio de cumplimiento de obligaciones fiscales.

Esta medida, denominada Automatic Exemption from Penalty (AEP) comenzará a implementarse durante el verano 2026 y sustuirá gradualmente al programa First Time Abate.

El nuevo programa que usará IRS para eliminar multas y sanciones

El Automatic Exeption from Penalty es un programa de alivio administrativo que aplicará automáticamente la exención de determinadas multas a los contribuyentes que cumplan con los requisitos establecidos por IRS.

Según informó la agencia, los beneficiarios no tendrán que presentar una solicitud para poder acceder a este beneficio.

Si las autoridades determinan que califica, IRS aplicará automáticamente esta exención durante el procesamiento de la declaración y enviará un aviso confirmando que se obtuvo este alivio.

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Quiénes podrán acceder a este nuevo programa de IRS

Según se informa, el programa estará disponible para quienes hayan

Presentado sus declaraciones a tiempo durante los tres años fiscales anteriores , o durante 12 trimestres consecutivos en el caso de declaraciones trimestrales

Pagado en tiempo y forma los impuestos adeudados durante ese mismo período

“No todas las declaraciones son elegibles para AEP. Por ejemplo, las declaraciones informativas y las declaraciones que se presentan solo en respuesta a transacciones específicas o eventos poco frecuentes generalmente no son elegibles”, afirma IRS.

Cuáles son las multas y sanciones que eliminará IRS

Quienes formen parte del programa podrán quedar exentos de

Multa por presentar la declaración fuera de plazo ( Failure to file )

Multa por no pagar los impuestos a tiempo ( Failure to pay )

Multa por no realizar los depósitos requeridos (Failure to deposit)