Especialistas en dermatología recomiendan triturar aspirina y mezclarla con shampoo como tratamiento casero para el cuidado del cabello. El ácido acetilsalicílico, principio activo del medicamento, ayuda a reducir la grasa y prevenir la caspa al aplicarse sobre el cuero cabelludo.

La técnica combina aspirina con un shampoo neutro y ganó popularidad luego de que estudios científicos vincularan sus componentes con la estimulación del crecimiento capilar. Investigadores del Hospital Mount Sinai, en Nueva York, respaldan sus beneficios para el cuero cabelludo .

¿Para qué sirve la aspirina en el shampoo?

El ácido acetilsalicílico actúa como un agente que elimina el exceso de grasa y previene la aparición de caspa en el cuero cabelludo. Además, contiene antiagregantes plaquetarios, compuestos que favorecen la oxigenación de los folículos capilares.

Esa mejor circulación sanguínea en el cuero cabelludo estimula el crecimiento del cabello y contribuye a que la fibra capilar se fortalezca con el uso constante del tratamiento.

Cómo preparar el shampoo con aspirina

La preparación requiere pocos pasos y puede realizarse en casa con ingredientes accesibles:

1- Elegir un shampoo neutro, libre de parabenos y sulfatos, para no dañar la fibra capilar.

2- Triturar tres tabletas de aspirina hasta lograr un polvo fino por cada 100 ml de shampoo.

3- Mezclar bien y dejar reposar la combinación durante toda la noche.

4- Aplicar sobre el cabello húmedo, masajear el cuero cabelludo y dejar actuar cinco minutos antes de enjuagar.

El ácido acetilsalicílico actúa como un agente que elimina el exceso de grasa y previene la aparición de caspa en el cuero cabelludo. Generado con IA.

¿Qué beneficios tiene y con qué frecuencia se recomienda usarlo?

El uso regular de este tratamiento puede traducirse en un cabello con menos grasa, menor presencia de caspa y una apariencia más saludable. El shampoo neutro suma un beneficio adicional: ayuda a equilibrar el pH del cuero cabelludo y reduce el frizz y la sequedad .

Los especialistas sugieren aplicar esta mezcla una vez por semana para evitar la resequedad del cabello por uso excesivo. Con constancia, el tratamiento puede favorecer una melena más larga, fuerte y con brillo natural.